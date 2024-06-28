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Людей выносят на носилках: автобус столкнулся с 2 легковушками в Краснодаре

Есть пострадавшие.

Источник: KrasnodarMedia.su

Жесткое ДТП произошло в районе Немецкой деревни в Краснодаре. Информация об этом появилась в местных телеграм-каналах (18+), сообщает ИА KrasnodarMedia.

По предварительным данным, пассажирский автобус № 83 столкнулся с двумя легковыми автомобилями на Западном обходе. ДТП произошло на улице Марины Цветаевой.

В результате произошедшего есть пострадавшие. К месту прибыла бригада скорой помощи. Как сообщают очевидцы, пострадавших людей медики выносят на носилках.

Проезд на участке временно заблокирован. Все обстоятельства произошедшего выясняются.