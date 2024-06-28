Появилось видео с места массового ДТП с участием маршрутки в Краснодаре

Видео с места событий, опубликованное в социальных сетях, показывает, как медики оказывают помощь пострадавшим, грузя их на носилки.



Инцидент привел к временному блокированию проезда на данном участке, что вызвало образование значительной автомобильной пробки протяженностью на несколько километров.



Официальная информация о числе пострадавших и их состоянии уточняется. Полиция работает на месте происшествия для выяснения причин и обстоятельств аварии.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что утром 28 мая в Сочи произошла смертельная авария с участием легковушки и грузовика.