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Появилось видео с места массового ДТП с участием маршрутки в Краснодаре

Сегодня утром в Краснодаре на Западном обходе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Источник: РИА "Новости"

Маршрутка № 85 столкнулась с двумя легковыми автомобилями на улице Марины Цветаевой.

На место происшествия прибыли несколько бригад скорой помощи.

Видео с места событий, опубликованное в социальных сетях, показывает, как медики оказывают помощь пострадавшим, грузя их на носилки.

Инцидент привел к временному блокированию проезда на данном участке, что вызвало образование значительной автомобильной пробки протяженностью на несколько километров.

Официальная информация о числе пострадавших и их состоянии уточняется. Полиция работает на месте происшествия для выяснения причин и обстоятельств аварии.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что утром 28 мая в Сочи произошла смертельная авария с участием легковушки и грузовика.