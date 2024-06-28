Экс-замруководителя УДХ Башкирии обвиняется в получении взяток на 3 млн рублей.

Прокуратура Кировского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-заместителя руководителя ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан» по статье «получение взятки в особо крупном размере». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, по версии следствия, с февраля 2021 года по февраль 2024 года обвиняемый неоднократно получал лично и через посредников взятки на общую сумму 3 млн 100 тысяч рублей от представителей коммерческой организации. Сумма незаконных вознаграждений варьировалась от 100 тысяч рублей до 1 млн рублей.