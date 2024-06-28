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Экс-замруководителя УДХ Башкирии обвиняется в получении взяток на 3 млн рублей

Экс-замруководителя УДХ Башкирии обвиняется в получении взяток на 3 млн рублей.

Источник: Башинформ

Прокуратура Кировского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-заместителя руководителя ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан» по статье «получение взятки в особо крупном размере». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, по версии следствия, с февраля 2021 года по февраль 2024 года обвиняемый неоднократно получал лично и через посредников взятки на общую сумму 3 млн 100 тысяч рублей от представителей коммерческой организации. Сумма незаконных вознаграждений варьировалась от 100 тысяч рублей до 1 млн рублей.

«Денежные средства передавались за обеспечение победы на аукционах и торгах при заключении государственных контрактов с ГКУ “Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан” и устранении препятствий подписании сдачи -приемки выполненных работ», — сообщили в ведомстве.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления в полном объеме. Уголовное дело направили в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.