Сообщается об аресте Турсынбека Кабатова за пьяный дебош на борту самолета

«Обвиняемый признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 434 КоАП. Он подвергнут административному взысканию — аресту на пять суток», — сказано в сообщении пресс-службы Верховного суда.
В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны рассмотрено дело в отношении обвиняемого в мелком хулиганстве (части 1 статьи 434КоАП).
По материалам дела, обвиняемый на борту самолета в алкогольном опьянении выражался нецензурной бранью.
В суде он пояснил, что был недоволен плохим обслуживанием бортпроводников и высказал им свои замечания. И не помнит, выражался ли он при этом нецензурной бранью или нет, но за нарушение общественного порядка извинился.
Отмечается, что свидетель (старший бортпроводник) подтвердила, что правонарушитель был на борту самолета в алкогольном опьянении и выражался нецензурной бранью, тем самым нарушил общественный порядок и спокойствие граждан..
Указывается, что вина правонарушителя подтверждается показаниями свидетеля, актом передачи пассажира сотрудникам полиции, видеозаписью и заключением о медицинском освидетельствовании.
Постановление не вступило в законную силу.