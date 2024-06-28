Роспотребнадзор требует приостановить работу «Кухни на районе» на 90 суток

Также ведомство приобщило карты 188 инфекционных больных с диагнозом «ботулизм». Все они заказывали лобио производства компании «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») через сервис «Самокат», сказала представитель Роспотребнадзора в ходе заседания суда.
Протокол на «Локалкитчен» был составлен по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ за нарушение законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологичексого благополучия населения. Компании грозит штраф в размере от 10 до 20 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на 90 суток.
Все пострадавшие употребляли салат с тунцом, фасолью и яблоком производства ООО «Гастропорт» и лобио от ООО «Локалкитчен». По последним сведениям Минздрава, в больницах после отравления токсином ботулизма остаются 148 взрослых. Из больниц после улучшения состояния выписались 232 человека, в том числе трое детей.
На данный момент известно об одном погибшем — это житель Костромской области, отравившийся салатом «Лобио» в Нижнем Новгороде. Причиной отравления стали нарушения в производстве и хранении фасоли.
Из оборота изъяли 200 тонн зараженной продукции. СКР возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Фигурантами дела стали гендиректор «Локалкитчен» Антон Лозин, руководитель отдела качества компании Елена Машкова и фактический глава компании-поставщика фасоли — «Савон-К» Владимир Шин. Всех их отправили под домашний арест. Повара компании, гражданина Таджикистана Карима Норматова, отправили в СИЗО до 15 августа.