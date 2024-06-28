Роспотребнадзор требует приостановить работу «Кухни на районе» на 90 суток

Все пострадавшие употребляли салат с тунцом, фасолью и яблоком производства ООО «Гастропорт» и лобио от ООО «Локалкитчен». По последним сведениям Минздрава, в больницах после отравления токсином ботулизма остаются 148 взрослых. Из больниц после улучшения состояния выписались 232 человека, в том числе трое детей.