Пожар произошел в больнице Шахтинска

Персонал больницы самостоятельно покинул помещение до прибытия пожарных подразделений.
— Силами МЧС горение ликвидировано полностью. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, — говорится в сообщении МЧС.
В Центральной больнице города Шахтинск произошло загорание организационной техники в кабинете на третьем этаже, передает агентство Kazinform.
Персонал больницы самостоятельно покинул помещение до прибытия пожарных подразделений.
— Силами МЧС горение ликвидировано полностью. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, — говорится в сообщении МЧС.