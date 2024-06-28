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Пожар произошел в больнице Шахтинска

В Центральной больнице города Шахтинск произошло загорание организационной техники в кабинете на третьем этаже, передает агентство Kazinform.

Персонал больницы самостоятельно покинул помещение до прибытия пожарных подразделений.

— Силами МЧС горение ликвидировано полностью. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, — говорится в сообщении МЧС.

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