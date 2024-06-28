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Год прятался в лесу: Похитителя двух подростков задержали под Нижним Новгородом

Похитителя двух подростков задержали в Нижегородской области.

Источник: СУ СКР по Нижегородской области

Спустя целый год поисков в Нижегородской области задержали похитителя двух подростков. Напомним, прошлым летом незнакомец похитил двух подростков в Балахнинском районе — 16 и 17 лет.

— Днем 12 июля неизвестный мужчина возле рабочего поселка Малое Козино похитил двух подростков, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. — Угрожая ножом, он засунул их в машину и повез в неизвестном направлении.

Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы машина не застряла в канаве. После прошедших в Нижегородской области ливней, дорога превратилась в грязную кашу, где и встал намертво автомобиль. Увидев, что самостоятельно вызволить ее из плена не получится, преступник связал подростков и сбежал.

Воспользовавшись ситуацией, ребята сумели освободиться и выбраться из автомобиля. Сразу после этого они побежали в полицию. В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное с применением оружия», а сам похититель был объявлен в федеральный розыск. Отыскать его удалось только спустя год. Как оказалось, все это время он прятался в лесу.

— В июне при патрулировании набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде его задержала полиция, — рассказали следователи. — Сейчас мужчина задержан, ему уже предъявлено обвинение. По решению суда он заключен под стражу. В настоящее время расследование этого уголовного дела продолжается.