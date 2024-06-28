Год прятался в лесу: Похитителя двух подростков задержали под Нижним Новгородом

Воспользовавшись ситуацией, ребята сумели освободиться и выбраться из автомобиля. Сразу после этого они побежали в полицию. В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное с применением оружия», а сам похититель был объявлен в федеральный розыск. Отыскать его удалось только спустя год. Как оказалось, все это время он прятался в лесу.