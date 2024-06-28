«Лежала на земле и не дышала»: восьмилетняя девочка чудом выжила после удара молнии в Иркутской области

«Это настоящее чудо», — в один голос говорят об уникальном случае врачи Детской областной больницы в Иркутске. На днях к ним поступила восьмилетняя пациентка, которая выжила… после удара молнии! Это произошло днем 23 июня, когда девочка вместе с семьей отдыхала на берегу озера в поселке Шумский.
«В небе повисла туча»
— Среди местных это популярный пляж, — рассказывает мама школьницы. — Погода была хорошей, лишь одна туча повисла. Дети искупались. Все сели, а дочь стояла у воды. Не прошло и часа, как мы пришли, а в небе громыхнуло. Помню, как в первый раз ударила молния, а во второй — я потеряла сознание. Когда все пришли в себя, увидели, что дочка лежит на земле. Схватив на руки, отнесла ее подальше от озера и поняла, что она не дышит.
К счастью, вовремя сориентировался зять Светланы. Действующий спасатель МЧС начал делать ребенку сердечно-легочную реанимацию, что привело ее в чувства. Медики скорой госпитализировали пострадавшую в Нижнеудинскую районную больницу, где ввели в состояние искусственной комы. Оттуда бортом санавиации вместе с мамой школьницу в тяжелом состоянии доставили в столицу Приангарья.
О случившемся напоминают ожоги
Спустя несколько дней, 26 июня, родившаяся в рубашке пациентка пришла в себя. Сегодня ее жизни ничего не угрожает, поэтому врачи разрешили сменить реанимацию на обычную палату. Страшных событий девчушка не помнит. О произошедшем говорят лишь ожоги на спине и груди.
— Прогнозов о сроках лечения, пока нет, — делится с корреспондентом КП-Иркутск Светлана. — Выйдя из комы, дочь говорила, что забыла мое имя, но потом вспомнила. В целом, ее память быстро восстанавливается.
В планах у специалистов различные обследования, которые помогут исключить какие-либо риски для здоровья ребенка.
КОМПЕТЕНТНО
Профессор, доктор физико-математических наук Николай Буднев:
«Девочке несказанно повезло».
— Почему пострадала именно девочка? Молния всегда выбирает самый короткий путь и, как следствие, самые высокие объекты. В данном случае ребенок стоял, а потому и «притянул» разряд. Однако школьнице несказанно повезло, что разряд был не таким мощным. К тому же, в момент удара девочка, скорее всего, была мокрой после купания. У воды маленькое сопротивление. Это и уменьшило поражающее действие. Выделилось меньше тепла, а потому внутренние органы и нервная система сильно не пострадали, а ожоги оказались не такими серьезными, как могли бы быть.