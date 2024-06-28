«Лежала на земле и не дышала»: восьмилетняя девочка чудом выжила после удара молнии в Иркутской области

— Среди местных это популярный пляж, — рассказывает мама школьницы. — Погода была хорошей, лишь одна туча повисла. Дети искупались. Все сели, а дочь стояла у воды. Не прошло и часа, как мы пришли, а в небе громыхнуло. Помню, как в первый раз ударила молния, а во второй — я потеряла сознание. Когда все пришли в себя, увидели, что дочка лежит на земле. Схватив на руки, отнесла ее подальше от озера и поняла, что она не дышит.