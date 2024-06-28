ФСБ отчиталась о задержании трех украинских шпионов

После начала военной спецоперации ФСБ периодически задерживает в разных регионах России людей, подозреваемых в сотрудничестве с Украиной. Так, 12 апреля за попытку передать секретные данные о действиях российских войск ГУР Украины сотрудники ФСБ задержали жителя Кубани. 20 июня дело о госизмене завели против жительницы Хабаровска, которая передавала украинским спецслужбам опасную для безопасности России информацию. 27 июня по делу о госизмене на 12 лет осудили жителя Крыма. Сотрудники ФСБ задержали его в Псковской области.