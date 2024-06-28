Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два брата погибли ночью в Баянауле

Два мальчика утонули в озере Торайгыр в Баянаульском районе. Сообщение поступило сегодня ночью спасателям. До приезда одного из детей из воды вытащили очевидцы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Источник: соцсети

По информации спасателей, 28 июня в 00.58 во время купания в запрещенном месте под воду ушли два брата 2011 и 2013 годов рождения. Сотрудники отправились к месту происшествия, до их приезда одного из мальчиков вытащили из воды.

«Тело ребенка 2013 года рождения извлекли из воды очевидцы. В 05.15 утра силами оперативно-спасательного отряда ДЧС обнаружено и извлечено из воды тело ребенка 2011 года рождения», — сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

Напомним, 15 июня в Павлодарской области официально начался купальный сезон. В этот же день спасатели нашли тело утонувшего местного жителя. Погибшему парню было 20 лет. Также спасатели вытащили из воды тело капитана судна в Павлодарской области. Мужчина упал с палубы в реку. Поисками занимались 20 дней. Еще один парень 1999 года рождения утонул в поселке Кенжеколь в реке Иртыш во время купания.

несчастный случай