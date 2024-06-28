Два брата погибли ночью в Баянауле

Напомним, 15 июня в Павлодарской области официально начался купальный сезон. В этот же день спасатели нашли тело утонувшего местного жителя. Погибшему парню было 20 лет. Также спасатели вытащили из воды тело капитана судна в Павлодарской области. Мужчина упал с палубы в реку. Поисками занимались 20 дней. Еще один парень 1999 года рождения утонул в поселке Кенжеколь в реке Иртыш во время купания.