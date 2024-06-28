«Подразделения Южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Раздоловка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи», — говорится в сводке.
Кроме того, ВС России нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ.
Киев потерял за неделю до 4410 военных, два танка, восемь боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 гаубиц М777 и М198, семь станций радиоэлектронной борьбы «Анклав», «Буковель» и 25 полевых складов боеприпасов.
Ситуация на других участках фронта
За прошедшую неделю потери ВСУ составили: до 1560 человек — в боях с группировкой войск «Север»;до 3230 человек — в боях с группировкой войск «Запад»;до 2950 человек — в боях с группировкой войск «Центр»;до 930 человек — в боях с группировкой войск «Восток»;до 740 человек — в боях с группировкой войск «Днепр».
Российские военные также уничтожили шесть пусковых установок РСЗО M142 HIMARS, пусковую установку М270 MLRS и транспортно-заряжающую машину с иностранными специалистами, три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей «П-18».
Кроме того, средства ПВО сбили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 589 беспилотников, шесть ракет ATACMS, восемь ракет Patriot, противорадиолокационную ракету HARM, 61 реактивный снаряд HIMARS, Vampire и «Ольха».