За прошедшую неделю потери ВСУ составили: до 1560 человек — в боях с группировкой войск «Север»;до 3230 человек — в боях с группировкой войск «Запад»;до 2950 человек — в боях с группировкой войск «Центр»;до 930 человек — в боях с группировкой войск «Восток»;до 740 человек — в боях с группировкой войск «Днепр».