В намотавшейся на столб легковой на «Нарве» погибли двое

В результате столкновения легкового автомобиля с опорой освещения погибли два человека, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали, что водитель «Рено» не справился с управлением и врезался в силовое ограждение, затем — в препятствие и перевернулся.