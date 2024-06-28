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В намотавшейся на столб легковой на «Нарве» погибли двое

Два человека погибли в ДТП со столбом на трассе «Нарва» в Ленобласти.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Стали известны подробности аварии со столбом на федеральной трассе «Нарва» в Ломоносовском районе Ленобласти. ДТП не обошлось без жертв.

В результате столкновения легкового автомобиля с опорой освещения погибли два человека, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали, что водитель «Рено» не справился с управлением и врезался в силовое ограждение, затем — в препятствие и перевернулся.

Напомним, авария произошла около 13 часов на 50-м километре трассы А-180 «Нарва», в районе деревни Витино. Легковую буквально намотало на фонарный столб. Спасателям пришлось разрезать автомобиль.