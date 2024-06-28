Бывший замруководителя УДХ Башкирии обвиняется в получении взятки в 3 млн рублей

По версии следствия, 40-летний чиновник с 2021 по 2024 год получил от коммерческой организации 3,1 млн рублей. Взятку мужчине передавали либо лично, либо через посредников. Сумма каждый раз варьировалась от 100 тысяч рублей до одного миллиона рублей.