Бывший замруководителя УДХ Башкирии обвиняется в получении взятки в 3 млн рублей

В Уфе на скамье подсудимых окажется экс-заместитель руководителя ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан». Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По версии следствия, 40-летний чиновник с 2021 по 2024 год получил от коммерческой организации 3,1 млн рублей. Взятку мужчине передавали либо лично, либо через посредников. Сумма каждый раз варьировалась от 100 тысяч рублей до одного миллиона рублей.
Свою вину уфимец признал. Теперь его ждет суд, который определит его дальнейшую судьбу.
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