Погибла после атаки ВСУ на пляж в Севастополе: На Кубани похоронили 8-летнюю дочку замглавы Магадана

На пляже Севастополя 23 июня силы ВСУ совершили террористическую атаку по безоружным людям, отдыхающим в этот момент у воды. В результате атаки более 150 человек оказались ранены, еще четыре погибли. Среди них оказалось двое детей. Одну из них, 8-летнюю Софию, похоронили 28 июня в Крымске.
«В Крымске простились с восьмилетней Софией — дочерью нашего земляка, рожденного в Крымске, заместителя мэра Магадана Олега Владимировича Аверьянова. В августе ей бы исполнилось 9 лет. София навсегда останется в памяти родных малышкой, счастливой девочкой», — сообщил глава Крымского района Сергей Лесь.
Похороны Софии прошли с воинскими почестями. Во время прощания с девочкой почетный караул дал троекратный залп в воздух.
Отец погибшей девочки, Олег Аверьянов рассказал, что семья решила похоронить дочку в Крымске из-за того, что здесь живут их родственники.
«У нас здесь остались родственники», — сообщил «КП» — Кубань заместитель мэра Магадана.
На вопрос о том, собирается ли сам Олег Аверьянов снова переезжать на Кубань, бывший военный отказался говорить.
Напомним, что Олег Аверьянов винит себя в смерти ребенка. В разговоре с «КП» он говорил, что все произошло очень быстро, и несмотря на большой опыт военной службы, 18 лет работы в вооруженных силах, он не смог помочь своей дочке.
«Папа дурак, не спас своего ребенка!», — вздохнул в разговоре с KP.RU Олег Аверьянов.
Остальные родственники погибшей девочки признавались, что им до сих пор сложно принять произошедшее.
«Нам всем сейчас очень плохо, мы не можем говорить», — призналась родственница девочки.
Кроме того, Аверьянов пообещал лично отомстить за каждого погибшего во время атаки.
Как уточняют власти, удар киевским режимом был нанесен по гражданской инфраструктуре города с помощью поставленными США оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями. В результате падения осколков кассетных суббоеприпасов пострадали мирные жители.
KP.RU выражает соболезнования семье Аверьяновых и семьям всех погибших.