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Погибла после атаки ВСУ на пляж в Севастополе: На Кубани похоронили 8-летнюю дочку замглавы Магадана

Погибшую после атаки ВСУ в Севастополе дочку заммэра Магадана похоронили на Кубани.

На пляже Севастополя 23 июня силы ВСУ совершили террористическую атаку по безоружным людям, отдыхающим в этот момент у воды. В результате атаки более 150 человек оказались ранены, еще четыре погибли. Среди них оказалось двое детей. Одну из них, 8-летнюю Софию, похоронили 28 июня в Крымске.

«В Крымске простились с восьмилетней Софией — дочерью нашего земляка, рожденного в Крымске, заместителя мэра Магадана Олега Владимировича Аверьянова. В августе ей бы исполнилось 9 лет. София навсегда останется в памяти родных малышкой, счастливой девочкой», — сообщил глава Крымского района Сергей Лесь.

Похороны Софии прошли с воинскими почестями. Во время прощания с девочкой почетный караул дал троекратный залп в воздух.

Отец погибшей девочки, Олег Аверьянов рассказал, что семья решила похоронить дочку в Крымске из-за того, что здесь живут их родственники.

«У нас здесь остались родственники», — сообщил «КП» — Кубань заместитель мэра Магадана.

На вопрос о том, собирается ли сам Олег Аверьянов снова переезжать на Кубань, бывший военный отказался говорить.

Напомним, что Олег Аверьянов винит себя в смерти ребенка. В разговоре с «КП» он говорил, что все произошло очень быстро, и несмотря на большой опыт военной службы, 18 лет работы в вооруженных силах, он не смог помочь своей дочке.

«Папа дурак, не спас своего ребенка!», — вздохнул в разговоре с KP.RU Олег Аверьянов.

Остальные родственники погибшей девочки признавались, что им до сих пор сложно принять произошедшее.

«Нам всем сейчас очень плохо, мы не можем говорить», — призналась родственница девочки.

Кроме того, Аверьянов пообещал лично отомстить за каждого погибшего во время атаки.

Как уточняют власти, удар киевским режимом был нанесен по гражданской инфраструктуре города с помощью поставленными США оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями. В результате падения осколков кассетных суббоеприпасов пострадали мирные жители.

KP.RU выражает соболезнования семье Аверьяновых и семьям всех погибших.