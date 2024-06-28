Российская ПВО за неделю сбили два украинских МиГ-29

Всего с начала спецоперации было уничтожено 615 украинских военных самолетов, 276 вертолетов, 26 777 беспилотных летательных аппаратов, 533 зенитных ракетных комплекса, 16 446 танков и других боевых бронированных машин, 1357 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 020 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23 049 единиц специальной военной автомобильной техники.