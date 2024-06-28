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Российская ПВО за неделю сбили два украинских МиГ-29

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшую неделю сбили 2 украинских истребителя МиГ-29, 589 беспилотников, 6 ракет ATACMS и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 589 беспилотных летательных аппаратов, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, восемь зенитных управляемых ракет Patriot производства США, противорадиолокационная ракета HARM производства США, а также 61 реактивный снаряд HIMARS производства США, Vampire чешского производства и “Ольха”, — говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 615 украинских военных самолетов, 276 вертолетов, 26 777 беспилотных летательных аппаратов, 533 зенитных ракетных комплекса, 16 446 танков и других боевых бронированных машин, 1357 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 020 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23 049 единиц специальной военной автомобильной техники.