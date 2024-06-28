ВС РФ уничтожили на передовой еще один танк Leopard

«Охоту» за движущимся танком вели операторы разведывательных и ударных дронов Вооруженных сил (ВС) РФ. Военные действовали в тесной связке.
Сначала танк был обнаружен, затем подбит дронами. После удара Leopard загорелся, спустя некоторое время он был уничтожен полностью. Украинскому экипажу удалось сбежать.
Ранее, 24 июня, операторы ударных FPV-дронов бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» обнаружили и уничтожили замаскированный танк Leopard на южнодонецком направлении. Уточнялось, что ударные беспилотники помогают уничтожать любое препятствие на пути войск.
В апреле «Известия» также показали кадры с подбитым немецким танком Leopard. Его вывезли из Авдеевки. О ликвидации танка Leopard сообщил 30 марта командир взвода дронов подразделения группировки войск «Юг» с позывным Батайск. Машину поразил российский FPV-дрон.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.