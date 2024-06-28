В Уфе 37-летняя женщина решила переплыть самую холодную реку в +19 градусов

Как рассказали в пресс-службе УГЗ города, экстремалку заметили местные жители на улице Набережной реки Уфы. Они сразу же позвонили спасателям и попросили помочь. Прибывшие на катере сотрудники Управления увидели, как женщина барахтается в 60 метрах от берега уже из последних сил.