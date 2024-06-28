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В Уфе 37-летняя женщина решила переплыть самую холодную реку в +19 градусов

В Уфе в +19° женщина решила переплыть самую холодную реку столицы.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе не дали утонуть 37-летней местной жительнице, которая решила переплыть самую холодную реку столицы — Уфимку. К слову, за окном было +19 градусов.

Как рассказали в пресс-службе УГЗ города, экстремалку заметили местные жители на улице Набережной реки Уфы. Они сразу же позвонили спасателям и попросили помочь. Прибывшие на катере сотрудники Управления увидели, как женщина барахтается в 60 метрах от берега уже из последних сил.

Свой поступок уфимка никак не смогла объяснить спасателям. Предположительно, она была пьяна.

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