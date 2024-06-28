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Историку Эйдельман* грозит до пяти лет тюрьмы

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Историку Тамаре Эйдельман* грозит до 5 лет лишения свободы по уголовной статье о реабилитации нацизма.

Источник: Дмитрий Алешковский/CC BY-SA 4.0

Как сегодня сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры, в отношении неё возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети).

Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 2 до 5 миллионов рублей, принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы на этот же период.

Эйдельман* внесли в реестр физлиц-иностранных агентов в сентябре 2022 года. Она пыталась обжаловать решение Минюста и добиться исключения из данного списка, но суд ей отказал. Историка неоднократно штрафовали за нарушение закона об иноагентах.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Прокуратура