Историку Эйдельман* грозит до пяти лет тюрьмы

Как сегодня сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры, в отношении неё возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети).
Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 2 до 5 миллионов рублей, принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы на этот же период.
Эйдельман* внесли в реестр физлиц-иностранных агентов в сентябре 2022 года. Она пыталась обжаловать решение Минюста и добиться исключения из данного списка, но суд ей отказал. Историка неоднократно штрафовали за нарушение закона об иноагентах.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.