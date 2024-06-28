Воронежский облсуд оставил в СИЗО ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого

Уголовное дело против Дмитрия Ендовицкого (ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) возбудило региональное управление Следственного комитета. По версии следствия, он передал 600 тыс. руб. председателю диссертационного совета Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Наталье Сироткиной за получение степени доктора наук его супругой Еленой Ендовицкой. По делу проходит профессор Юрий Трещевский, которого обвиняют в посредничестве в передаче взятки (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Его отправили под домашний арест.
Представляя доводы апелляционной жалобы, адвокат Дмитрий Ендовицкого Максим Баев сослался на необоснованность жесткого задержания и на отсутствие оснований для его содержания под стражей. Он попросил суд приобщить к делу документы об инвалидности супруги обвиняемого, а также письма в поддержку ректора от представителей научного сообщества из других регионов и военнослужащих. Суд приобщил обращения, но отклонил материалы о здоровье супруги.