Воронежский облсуд оставил в СИЗО ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого

Представляя доводы апелляционной жалобы, адвокат Дмитрий Ендовицкого Максим Баев сослался на необоснованность жесткого задержания и на отсутствие оснований для его содержания под стражей. Он попросил суд приобщить к делу документы об инвалидности супруги обвиняемого, а также письма в поддержку ректора от представителей научного сообщества из других регионов и военнослужащих. Суд приобщил обращения, но отклонил материалы о здоровье супруги.