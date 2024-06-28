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Гендиректор строительной организации в Московском районе задолжал деньги сотрудникам

Задолженность составила более 300 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по факту невыплаты заработной платы сотрудникам предприятия в Московском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, генеральный директор строительной организации не выплачивал сотрудникам заработную плату в полном объеме с ноября 2023 года по настоящее время.

«Всего задолженность составила более 300 тысяч рублей. Работодатель направлял полученную прибыль на иные хозяйственные нужды предприятия, не являющиеся первоочередными», — рассказали в СК.

Нижегородские следователи предпримут меры для возмещения всей задолженности.