Гендиректор строительной организации в Московском районе задолжал деньги сотрудникам

Уголовное дело возбуждено по факту невыплаты заработной платы сотрудникам предприятия в Московском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
По версии следствия, генеральный директор строительной организации не выплачивал сотрудникам заработную плату в полном объеме с ноября 2023 года по настоящее время.
«Всего задолженность составила более 300 тысяч рублей. Работодатель направлял полученную прибыль на иные хозяйственные нужды предприятия, не являющиеся первоочередными», — рассказали в СК.
Нижегородские следователи предпримут меры для возмещения всей задолженности.