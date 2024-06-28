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В рубашке родилась: В Приднестровье трехлетняя девочка выпала из окна — она спланировала на москитной сетке на палисадник и отделалась только ссадинами и ушибами

В Дубоссарах ребёнок выпал из окна, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Пока мама кормила грудничка, старшая трёхлетняя дочь вышла в кухню, взобралась на подоконник, «справилась с окном» и вместе с москитной сеткой полетела вниз.

Её отец в это время был на улице, услышал крик жены и плач дочери, схватил ребёнка и самостоятельно отвёз в больницу.

Врачи тщательно обследовали малышку, но, кроме ссадин и ушибов, ничего опасного не усмотрели. «Родилась в рубашке», — так медики сказали родителям.

Девочке повезло, что под окнами находится палисадник. Вместе с сеткой, на которую она оперлась, приземлилась на относительно мягкую землю.

Пока ребёнок остаётся под присмотром врачей.

Милиция напоминает: следить за маленькими детьми необходимо постоянно. Особенно, если в доме есть окна, которые легко открыть.

несчастный случай