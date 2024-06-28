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Жителя Ялты приговорили к 16 годам колонии за госизмену

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости. Верховный суд Крыма признал 48-летнего жителя Ялты виновным в государственной измене, приговорив его к 16 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба суда.

Источник: РИА "Новости"

Суд квалифицировал действия жителя Ялты 1977 года рождения по статье 275 УК РФ (государственная измена, то есть совершение гражданином РФ перехода на сторону противника). Подробности дела не сообщаются, заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну.

«Верховный суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе.

Приговор не вступил в законную силу.

В четверг Верховный суд Крыма признал 33-летнего жителя Сакского района виновным в государственной измене, приговорив его к 12 годам колонии строгого режима.