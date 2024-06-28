Восемь детей утонули в Беларуси с начала купального сезона

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Восемь детей утонули в Беларуси, купаясь в водоемах в текущем году, сообщили в пресс-службе МЧС республики.
В ведомстве отметили, что несовершеннолетним следует напоминать о безопасности, чтобы избежать трагедий на воде.
В ведомстве уточнили, что детям нельзя купаться без присмотра взрослых, баловаться на воде, прыгать с причалов и берегов. Также запрещено подавать ложные сигналы о помощи, плавать на надувных матрасах и автокамерах, цепляться за лодки и сидеть на их борту. Не стоит нырять в незнакомых местах, заплывать за буйки, купаться на необорудованных пляжах.
Также необходимо соблюдать правила и взрослым, важно исключить отдых на воде в состоянии алкогольного опьянения.
Спасатели советуют купаться не в разгар жары, а утром или вечером. Заходить в воду стоит постепенно, а плавать — вдоль берега или по направлению к нему.
Кроме того, МЧС советует купаться только в строго отведенных местах. По всей республике оборудованы десятки пляжей — только в столице их 25.