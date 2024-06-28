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В Уфе госпитализировали обрызганных кислотой работников птицефабрики

В Башкирии трех работников обрызгало уксусной кислотой.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии три работника «Турбаслинских бройлеров» оказались на больничной койке из-за полученных во время трудовой смены ожогов. Как сообщает пресс-служба республиканская Гострудинспекция, 23-летний бригадир, 37-летний мойщик и 65-летний слесарь оказались обрызганы уксусной кислотой. С различными ожогами их доставили в больницу № 18.

Как установили инспекторы надзорного органа, в день инцидента не работала насосная станция по обработке тушек неисправна. Несмотря на усилия сотрудников и дистанционной консультации систему починить не удалось и кислота обрызгала работников.

Проверка показала, что в пневматической системе отсутствовал инжекционный клапан, а у обратного клапана был перепутано направление.