В Уфе госпитализировали обрызганных кислотой работников птицефабрики

В Башкирии три работника «Турбаслинских бройлеров» оказались на больничной койке из-за полученных во время трудовой смены ожогов. Как сообщает пресс-служба республиканская Гострудинспекция, 23-летний бригадир, 37-летний мойщик и 65-летний слесарь оказались обрызганы уксусной кислотой. С различными ожогами их доставили в больницу № 18.