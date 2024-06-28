На Пермском тракте грузовик влетел в строительную машину

На Пермском тракте грузовик столкнулся с машиной, наносящей разметку. Авария произошла на 222 километре дороги. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
— В результате ДТП двое рабочих доставлены в Красноуфимскую районную больницу, где в настоящий момент медики оказывают им необходимую помощь, — рассказали в региональной ГИБДД.
На месте аварии автоинспекторы провели процессуальные действия. Движение на участке трассы организовано в одну сторону. По факту столкновения проводится проверка.
Ранее смертельная авария произошла на трассе Байкалово — Туринск. На Урале КАМАЗ насмерть сбил 70-летнего мужчину на трехколесном велосипеде.
— В результате происшествия велосипедист, 70-летний мужчина, получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте ДТП, до прибытия бригады медиков, — рассказали в ГИБДД региона.