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На Пермском тракте грузовик влетел в строительную машину

На трассе Пермь — Екатеринбург в машину, наносящую разметку, влетел грузовик.

Источник: ГИБДД по Свердловской области

На Пермском тракте грузовик столкнулся с машиной, наносящей разметку. Авария произошла на 222 километре дороги. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

— В результате ДТП двое рабочих доставлены в Красноуфимскую районную больницу, где в настоящий момент медики оказывают им необходимую помощь, — рассказали в региональной ГИБДД.

На месте аварии автоинспекторы провели процессуальные действия. Движение на участке трассы организовано в одну сторону. По факту столкновения проводится проверка.

Ранее смертельная авария произошла на трассе Байкалово — Туринск. На Урале КАМАЗ насмерть сбил 70-летнего мужчину на трехколесном велосипеде.

— В результате происшествия велосипедист, 70-летний мужчина, получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте ДТП, до прибытия бригады медиков, — рассказали в ГИБДД региона.