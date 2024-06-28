В Полоцком районе спасатели искали заблудившуюся пенсионерку

28 июня около 11.00 полоцким спасателям поступило сообщение о том, что в лесном массиве вблизи деревни Быковщина Полоцкого района потерялась женщина.



На поиски женщины 1958 года рождения незамедлительно выехали спасатели.



«Дочь потерявшейся женщины по телефону рассказала, где примерно заблудилась ее мать. Некоторое время связь с ней она могла поддерживать по телефону, а потом потерявшаяся перестала отвечать на звонки. По ориентирам, которые нам рассказала дочь, мы начали прочесывать лес и звать женщину. Трава была очень высокая, местами примята, это стало знаком, что мы на правильном пути. Через некоторое время женщина отозвалась на наш крик и, пройдя чуть вглубь, мы увидели ее. Спасатели помогли выйти женщине из леса, помощь медиков ей не понадобилась», — рассказал один из участников поисковой операции.



Как выяснилось позже, 66-летняя женщина шла в горпоселок Ветрино и решила сократить дорогу через лес, спустя некоторое время она поняла, что сбилась с пути и позвонила дочери, которая обратилась за помощью к спасателям.