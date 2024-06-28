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Отец подростка из Уфы накопил огромный долг по алиментам и скрылся

В Уфе объявили в розыск 38-летнего мужчину, задолжавшего своему ребенку около 1,4 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии объявлен в розыск 38-летний Алексей Худяков из Ишимбая. Как рассказали в службе судебных приставов, мужчина задолжал крупную сумму своему 15-летнему ребенку.

Злостный неплательщик алиментов накопил долг, превышающий 1,4 млн рублей, а затем скрылся. Житель Башкирии уже ограничен в праве выезжать за пределы страны. Приставы предполагают, что мужчина может быть в одном из северных регионов России. Официально ишимбаец нигде не трудоустроен.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении гражданина, просьба сообщить в дежурную часть ГУФССП России по РБ по телефонам: 8 (347) 273−56−40.

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