Отец подростка из Уфы накопил огромный долг по алиментам и скрылся

В Башкирии объявлен в розыск 38-летний Алексей Худяков из Ишимбая. Как рассказали в службе судебных приставов, мужчина задолжал крупную сумму своему 15-летнему ребенку.
Злостный неплательщик алиментов накопил долг, превышающий 1,4 млн рублей, а затем скрылся. Житель Башкирии уже ограничен в праве выезжать за пределы страны. Приставы предполагают, что мужчина может быть в одном из северных регионов России. Официально ишимбаец нигде не трудоустроен.
Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении гражданина, просьба сообщить в дежурную часть ГУФССП России по РБ по телефонам: 8 (347) 273−56−40.
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