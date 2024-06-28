Отец подростка из Уфы накопил огромный долг по алиментам и скрылся

Злостный неплательщик алиментов накопил долг, превышающий 1,4 млн рублей, а затем скрылся. Житель Башкирии уже ограничен в праве выезжать за пределы страны. Приставы предполагают, что мужчина может быть в одном из северных регионов России. Официально ишимбаец нигде не трудоустроен.