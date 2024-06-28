Мама ходит на могилу каждый день: в Башкирии осудили виновника ДТП, в котором погибла 20-летняя девушка

Прошлым летом жизнь Валентины Ильясовой из башкирского города Ишимбая разделилась на до и после. В ночь на 13 июня под колесами Lada Priora погибла ее 20-летняя дочка Сабрина. Трагедия произошла на темной и безлюдной улице в деревне Воскресенское Кугарчинского района Башкирии.
БЫЛ ПЬЯНЫЙ И БЕЗ ПРАВ.
В ту роковую ночь Сабрина шла домой после ночной смены, она снимала жилье в деревне неподалеку от АЗС, где работала кассиром. Внезапно на сельской дороге появилась Lada Priora, за рулем которой находился на тот момент еще 17-летний местный житель Ильназ Султанов.
В тот вечер парень, у которого не было прав, с разрешения хозяина машины сел за руль. Известно, что Ильназ был сильно пьян, а некоторые сельчане утверждали, что он находился одновременно и под действием запрещенных веществ. На пассажирском сиденье находился сам 29-летний владелец легковушки.
В какой-то момент водитель наехал на идущую по левой обочине девушку, а затем машина влетела в забор. Удар был такой силы, что травмы оказались несовместимы с жизнью — Сабрина скончалась до приезда скорой помощи. Прибывшие на место аварии сотрудники ГАИ проверили Ильназа на алкотестере — 0,403 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. Ни он сам, ни его пассажир не пострадали.
По факту ДТП в последствии возбудили уголовное дело, но все то время, что шло следствие и судебный процесс, Ильназ Султанов спокойно жил в родной деревне. Вину свою он признал, но перед родными девушки так и не извинился.
СТАЛО ПЛОХО В СУДЕ.
Мама Сабрины Валентина Ильясова даже по прошествии целого года не может смириться с гибелью дочери. Она каждый день ходит на ее могилу и носит красные гвоздики. Убитая горем женщина не может поверить, что ее младшенькой умницы и красавицы больше нет.
— Здравствуй, доченька, я к тебе пришла, — со слезами на глазах говорит женщина, стоя у могилы Сабрины. Этот полный скорби и печали момент запечатлели журналисты ГТКР «Башкортостан».
В разговоре с ними старшая сестра погибшей девушки Татьяна и рассказала, что на судебные заседания по смертельному ДТП Валентина Ильясова больше не ходит. Для потерявшей ребенка женщины вспоминать как сами обстоятельства аварии, так и видеть ее виновника слишком тяжело.
На одном из заседаний Валентина Ильясова лицом к лицу столкнулась со сбившем ее дочку парнем. В тот день обвиняемый прошел мимо нее с абсолютно безразличным видом и нервы у пожилой женщины не выдержали: ей стало плохо, резко подскочило давление. Пришлось к зданию суда срочно вызывать скорую помощь.
Старшая сестра погибшей девушки поддерживает мама как может и продолжает надеяться на суровое наказание для 18-летнего Ильназа.
— Машина была не его. Машина была чужая. У него нет водительских прав. Он был пьяный и под наркотиками. И до сих пор ни разу не извинился перед нашей семьей, — рассказала Татьяна корреспондентам ГТРК «Башкортостан».
ПРИГОВОР.
На заключительном судебном заседании плакала уже мама 18-летнего Ильназа Султанова. Кугарчинский межрайонный суд приговорил его к 3 годам и 10 месяцам колонии-поселения, а также постановил выплатить один миллион рублей потерпевшей стороне.
После вынесения приговора, признанный виновным в смертельном ДТП спокойно вышел из здания суда и отправился домой. В колонию-поселение он должен будет явиться самостоятельно.
Родные погибшей девушки не увидели в его глазах ни тени раскаяния и так и не услышали от него хотя бы сдавленного «простите». А на оглашение приговора маму погибшей Сабрины Валентину Ильясову не пустили медики. Из-за опасений, что ей вновь может стать плохо.
Приговор пока в законную силу не вступил, а его уже собрались обжаловать обе стороны. Родные Сабрины считают такое наказание за оборванную жизнь 20-летней девушки слишком мягким.