Мама ходит на могилу каждый день: в Башкирии осудили виновника ДТП, в котором погибла 20-летняя девушка

В какой-то момент водитель наехал на идущую по левой обочине девушку, а затем машина влетела в забор. Удар был такой силы, что травмы оказались несовместимы с жизнью — Сабрина скончалась до приезда скорой помощи. Прибывшие на место аварии сотрудники ГАИ проверили Ильназа на алкотестере — 0,403 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. Ни он сам, ни его пассажир не пострадали.