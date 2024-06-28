Гродненка принесла в банк $50 с дорисованным нолем и не тем президентом США

Увы, женщина не обратила внимание, что изображен на фальшивых 50 долларах не тот президент США (Линкольн вместо Гранта), а текстом написан правильный номинал. Белоруска сказала, что купюру ей дал знакомый, а подделку она не различила. В отношении гродненки возбудили уголовное дело.