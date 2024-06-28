Казахстанский суд арестовал экс-советника посла за домашнее насилие на максимальный срок

Отмечается, что в ходе судебного заседания Мамаш и его адвокат, не согласившись с протоколом об административном правонарушении, указали, что его вина не доказана материалами дела, а также место совершения правонарушения не подпадает под юрисдикцию Казахстана. Кроме того, по их мнению, действия экс-советника относятся к семейно-бытовым между ним и его супругой, по которому ведется отдельное расследование в рамках уголовного судопроизводства.