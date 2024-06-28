Казахстанский суд арестовал экс-советника посла за домашнее насилие на максимальный срок

АЛМАТЫ, 28 июн — Sputnik. Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны арестовал бывшего советника консула в Объединенных Арабских эмиратах Сакена Мамаша на 15 суток, сообщила пресс-служба суда.
«По обстоятельствам дела следует, что М. в ходе конфликта применил физическую силу в отношении супруги», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе судебного заседания Мамаш и его адвокат, не согласившись с протоколом об административном правонарушении, указали, что его вина не доказана материалами дела, а также место совершения правонарушения не подпадает под юрисдикцию Казахстана. Кроме того, по их мнению, действия экс-советника относятся к семейно-бытовым между ним и его супругой, по которому ведется отдельное расследование в рамках уголовного судопроизводства.
«Санкция ст.73−1 КоАП предусматривает взыскание в виде предупреждения или административный арест на 15 суток. Постановлением суда М. признан виновным в совершении правонарушения по ст. 73−1 КоАП и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток», — отметили в суде.
Постановление не вступило в законную силу.
Напомним, 5 мая Карина Мамаш записала видеообращение с просьбой защитить ее от мужа-тирана, подвергавшему ее абьюзу на протяжении 10 лет. В тот же день МИД отозвал Сакена Мамаша в Казахстан.
6 мая из посольства он вылетел в страну, а 9 мая после пересечения границы был согласно действующему законодательству освобожден от занимаемой должности.