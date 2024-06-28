Алименты за внука будет выплачивать бабушка в ЗКО

«Отец мальчика злостно уклонялся от уплаты алиментов. Он не реагировал на уведомления частного судебного исполнителя и не являлся к нему. Долг по алиментам набежал на пять млн тенге. Тогда суд решил, что алименты мальчику будет выплачивать его бабушка. У нее есть пенсия и крестьянское хозяйство, она сможет позаботиться о внуке», — говорится в тексте сообщения.