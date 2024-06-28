В Башкирии из-за непогоды 4 населенных пункта полностью остались без света.

по центральной и юго-восточной части республики отмечаются дожди от небольших до сильных, в Зилаирском районе до 20 мм за 12 часов, максимальные порывы ветра в Бакалинском районе до 17 м/с; в результате порывов ветра до 16 м/с частично нарушено электроснабжение в 4-х населенных пунктах; в г. Ишимбай поступило обращение от жителя по ул. 1-я Береговая, д. 121 о скоплении дождевых вод на придомовой территории, оперативными службами оборудован водоотводной канал, придомовая территория освобождена от воды.