В Башкирии из-за непогоды 4 населенных пункта полностью остались без света.

В Башкирии из-за непогоды 4 населенных пункта в Мелеузовском районе остались без света. В зоне отключения — 351 дом, 740 человек, в том числе 122 ребёнка. На месте работают 3 бригады РЭС, организованы работы по подключению абонентов.
Какие еще нарушения в жизнь жителей Башкирии внесла стихия, рассказали в региональном МЧС.
На контроле МЧС Башкортостан прохождение опасных и неблагоприятных метеорологических явлений по территории республики. По состоянию на 19.00 прогноз оправдывается частично:
по центральной и юго-восточной части республики отмечаются дожди от небольших до сильных, в Зилаирском районе до 20 мм за 12 часов, максимальные порывы ветра в Бакалинском районе до 17 м/с; в результате порывов ветра до 16 м/с частично нарушено электроснабжение в 4-х населенных пунктах; в г. Ишимбай поступило обращение от жителя по ул. 1-я Береговая, д. 121 о скоплении дождевых вод на придомовой территории, оперативными службами оборудован водоотводной канал, придомовая территория освобождена от воды.
Заслушивание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований организовано каждые два часа.