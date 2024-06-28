Находясь за пределами Беларуси, обвиняемый для личного потребления приобрел гашиш. Часть наркотика он потребил, а оставшуюся часть гашиша массой 0,4650 г хранил при себе.
29 марта, будучи под воздействием наркотических средств, за рулем грузового автомобиля Volvo незаконно переместил гашиш из Литвы в Беларусь через таможенную границу Евразийского экономического союза. В ходе досмотра оно было обнаружено и изъято сотрудниками таможни.
Обвиняемый признал себя виновным частично, при этом утверждал, что умысла на незаконный оборот наркотических средств и их перемещение через таможенную границу ЕАЭС он не имел. Будучи осведомленным о запрете на оборот гашиша на территории Беларуси и его перемещение через таможенную границу, он якобы хотел выбросить его в Литве, но забыл это сделать.
Приговором суда обвиняемый признан виновным в незаконных без цели сбыта хранении, перевозке наркотических средств. На основании ч.1 ст. 328 УК он приговорен к 2 годам лишения свободы.
Он же признан виновным в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств. На основании ч.1 ст.328−1 УК ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы без штрафа.
В соответствии с ч.1,2 ст. 72 УК по совокупности преступлений окончательное наказание составило 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, без штрафа.
Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
Суд Вороновского района приговорил мужчину к трем годам колонии за ввоз гашиша
28 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Вороновского района приговорил к 3 годам лишения свободы мужчину, который ввез наркотик в Беларусь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гродненского областного суда.
Находясь за пределами Беларуси, обвиняемый для личного потребления приобрел гашиш. Часть наркотика он потребил, а оставшуюся часть гашиша массой 0,4650 г хранил при себе.