Двое детей заболели эхинококкозом в Мангистауской области

«В 2023 году заболели эхинококкозом 16 человек. В этом году — семь, есть снижение на девять фактов. Двое детей до 14 лет заболели в Жанаозене и Тупкарагане. Наибольшее количество больных выявлено в Мунайлы (четыре), по одному случаю зарегистрировано в Бейнеу, Жанаозене и Тупкарагане. Среди детей до 14 лет зарегистрировано два случая эхинококкоза», — рассказала врач-эпидемиолог.