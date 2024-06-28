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Двое детей заболели эхинококкозом в Мангистауской области

В этом году в Мангистауской области зарегистрировано семь случаев заболевания эхинококкозом. Двое из заболевших — дети, передает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz со ссылкой на главного государственного санитарного врача Мангистауской области Гульнар Куркинбаеву, сравнительно с аналогичным периодом 2023 года, отмечается снижение заболеваемости на девять случаев.

«В 2023 году заболели эхинококкозом 16 человек. В этом году — семь, есть снижение на девять фактов. Двое детей до 14 лет заболели в Жанаозене и Тупкарагане. Наибольшее количество больных выявлено в Мунайлы (четыре), по одному случаю зарегистрировано в Бейнеу, Жанаозене и Тупкарагане. Среди детей до 14 лет зарегистрировано два случая эхинококкоза», — рассказала врач-эпидемиолог.

Эхинококкоз — паразитарная инвазия личиночной стадией ленточного гельминта эхинококка, протекающая с поражением внутренних органов (печени, легких, сердца, головного мозга и других) и образованием в них эхинококковых кист. Обычно заболевание передается от зараженных сельскохозяйственных животных, а также собак и кошек. Кисты прорастают в тонком кишечнике животных и через их дефекацию загрязняют воду, траву, землю.

«Диагностика заболевания проводится посредством исследования сыворотки крови и ультразвукового исследования брюшной полости, флюорографии легких, рентгена с использованием инструментальных методов. Лечение эхинококкоза проводится только путем хирургического вмешательства».

Гульнар Куркинбаева

Заражение человека может произойти при употреблении немытых ягод и овощей.

Первые симптомы эхинококкоза:

  • слабость и повышенная утомляемость;снижение работоспособности;
  • головная боль;
  • появление на коже мелких высыпаний в виде красных пятен;
  • повышение температуры тела.

здоровье