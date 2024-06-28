«Клиника погубила нашу семью». Родственники погибшей журналистки Ягофаровой обвиняют в ее смерти врачей

«Мы написали заявление в прокуратуру Чиланзарского района после того, как охрана меня не пустила в клинику. Но получить хотя бы копию заключения даже первой экспертизы не удалось. Следователь, который вел дело, должен был забрать вторую комиссионную СМЭ, однако до сих пор не сделал этого. У меня не было ни одного документа, с которым я бы могла обратиться к СМИ. И только после того, как я наняла адвоката, я получила и первое, и второе заключения судмедэкспертов».