«Клиника погубила нашу семью». Родственники погибшей журналистки Ягофаровой обвиняют в ее смерти врачей

Напомним, что после смерти Рамины было обнародовано сообщение Генпрокуратуры, где причиной летального исхода назван анафилактический шок от антибиотика левофлоксацина, который девушка приняла из-за болей в горле.
Однако у родственников тележурналистки (и в распоряжении редакции) имеется заключение повторной комиссионной судебно-медицинской экспертизы (СМЭ), которая установила, что причиной смерти молодой женщины является врачебная ошибка. Отмечается, у медиков частной клиники, в которую обратилась Рамина, «была возможность сохранения жизни больной».
Родная сестра Рамины Диана рассказала, почему семья покойной усомнилась в первичной причине смерти, какие действия предприняла администрация клиники и как родные девушки пытаются добиться справедливости.
«Утром 13 сентября я навещала сестру в реанимации. Она чувствовала себя отлично, позавтракала, активно переписывалась в Телеграме с коллегами, со мной, созванивалась со своим сыном. Вечером она собиралась выписываться, а с утра продолжить работу».
В 17:50 этого же дня у Рамины была констатирована биологическая смерть.
«Первое, что сказал реаниматолог: у нее оторвался тромб. Медсестры и врачи шушукались между собой, некоторые плакали. Одна врач, плача, сказала, что ее просто перелечили, перекапали», — отметила сестра покойной.
Отметим, что, по данным судмедэкспертизы, родственникам Ягафаровой была «дана рекомендация по переводу в специализированную клинику, но получен категорический отказ».
«Изначально ее планировали удерживать в клинике, так как меня попросили сразу оплатить пять миллионов сумов за трехдневное пребывание, отдельно я переводила врачам деньги за лекарства. Врачи не просили нас, как они говорили в интервью, переводить Рамину в 16 горбольницу, а наоборот, хотели держать у себя в клинике».
По заключению СМЭ, в ходе лечебных мероприятий в отношении покойной многие лекарственные средства применили безосновательно. Их побочные действия в итоге ускорили смерть Рамины, возникшую вследствие механической асфиксии из-за закрытия рвотными массами верхних дыхательных путей.
Кроме того, экспертиза отмечает и другие недостатки в действиях врачей: отсутствие рентгена грудной клетки (она помогла бы не упустить пневмонию), а также консультаций аллерголога, терапевта и невролога.
«Клиника “Доктор Сервис” пользуется дурной славой. Здесь работают алчные врачи, они отвратительно относятся к своим пациентам, их главная цель — прибыль, деньги. Главврач перестал выходить с нами на связь, и в итоге сказал, что уехал из страны. Меня перестали пускать в клинику, охрана сказала, по приказу руководства. Мне не дали ни историю болезни, ни договор, ни чеки оплат во время лечения. Я похоронила маму, которая слегла после смерти сестры. Эта клиника погубила нашу семью», — поделилась Диана.
Отметим, что заключение СМЭ было готово еще весной этого года. Но только сейчас дело Рамины становится достоянием общественности и СМИ. Почему же сестра раньше не обратилась к журналистам?
«Мы написали заявление в прокуратуру Чиланзарского района после того, как охрана меня не пустила в клинику. Но получить хотя бы копию заключения даже первой экспертизы не удалось. Следователь, который вел дело, должен был забрать вторую комиссионную СМЭ, однако до сих пор не сделал этого. У меня не было ни одного документа, с которым я бы могла обратиться к СМИ. И только после того, как я наняла адвоката, я получила и первое, и второе заключения судмедэкспертов».
Она также поведала о том, что намерена дальше предпринять семья Рамины.
«Сейчас мы добиваемся возбуждения уголовного дела и будем подавать на “Доктор Сервис” в суд. Мы отправили заявления в прокуратуру и ждем ответа. Надеемся, что пресс-секретарь Генеральной прокуратуры, на сообщение которого ссылались многие СМИ после смерти Рамины, выступит с опровержением и сообщит истинные причины ее смерти.
Также семья покойной очень рассчитывает на то, что и другие СМИ изложат правдивую информацию — в Фейсбуке (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) было выложено обращение к коллегам Рамины с этой просьбой.
«Моя сестра работала тележурналистом и всегда говорила только правду. И, конечно же, мы хотим, чтобы врачи, убившие 30-летнюю женщину, у которой остался 10-летний сын, были наказаны», — заключила сестра покойной журналистки.