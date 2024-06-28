Пропавшего грибника нашли в лесу в Нижегородской области

Любитель «тихой охоты» из села Чистое Чкаловского района почти двое суток находился в лесу. Мужчина отправился на поиски грибов и не смог найти дорогу домой, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Как выяснилось, 26 июня данный мужчина со своим приятелем ушел в лес за грибами. Спустя какое-то время они разошлись в лесу, и гражданин перестал выходить на связь. Позднее он сам перезвонил другу и сообщил, что заблудился. Знакомый отправился на его поиски, но они оказались безрезультатными.
Рано утром 27 июня мужчина снова отправился искать друга, который дозвонился до него и сообщил свое примерное местонахождение. Однако найти заблудившегося мужчину не смог и обратился за помощью в полицию.
Полицейские опросили местных жителей, после чего продолжили поиски в лесу.
В полночь 28 июня сотрудниками отдела уголовного розыска отдела полиции города Чкаловска МО МВД России «Городецкий» потерявшийся грибник был найден в лесном массиве недалеко от деревни Конево Балахнинского района. Мужчина был доставлен полицейскими по месту своего проживания, его жизни и здоровью ничего не угрожает.