Пропавшего грибника нашли в лесу в Нижегородской области

Как выяснилось, 26 июня данный мужчина со своим приятелем ушел в лес за грибами. Спустя какое-то время они разошлись в лесу, и гражданин перестал выходить на связь. Позднее он сам перезвонил другу и сообщил, что заблудился. Знакомый отправился на его поиски, но они оказались безрезультатными.