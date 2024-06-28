Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шестерых котят спасли во время пожара в фермерском хозяйстве в Кантаурово

Причина пожара устанавливается.

Пожар случился в крестьянско-фермерском хозяйстве в с. Кантаурово г. о. г. Бор 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Работники фермы успели эвакуировать 10 телят.

Пожарные остановили угрозу распространения огня на уцелевшую часть здания.

Уничтожены хозяйственно-бытовые помещения и часть кровли на площади 500 кв.м. Погибших пострадавших нет.

В ходе разборки и проливки конструкций в одном из помещений под полом пожарные услышали жалобный писк. Оттуда были извлечены 6 маленьких котят. Где находится их мама, пока не установлено. Всех спасенных котят забрали работники предприятия.

Причину пожара установят дознаватели МЧС.