Шестерых котят спасли во время пожара в фермерском хозяйстве в Кантаурово

Пожар случился в крестьянско-фермерском хозяйстве в с. Кантаурово г. о. г. Бор 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Работники фермы успели эвакуировать 10 телят.
Пожарные остановили угрозу распространения огня на уцелевшую часть здания.
Уничтожены хозяйственно-бытовые помещения и часть кровли на площади 500 кв.м. Погибших пострадавших нет.
В ходе разборки и проливки конструкций в одном из помещений под полом пожарные услышали жалобный писк. Оттуда были извлечены 6 маленьких котят. Где находится их мама, пока не установлено. Всех спасенных котят забрали работники предприятия.
Причину пожара установят дознаватели МЧС.