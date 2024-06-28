Из горящей многоэтажки в Уфе спасли двух человек

В микрорайоне Зеленая Роща в Уфе сгорела квартира в пятнадцатиэтажном доме. Огонь вспыхнул сегодня, 28 июня, вечером.
Из горящей квартиры успели спасти мужчину, еще одну женщину, находившуюся этажом выше, сумели вытащить пожарные. Всего из дома были эвакуированы 10 человек, еще 20 покинули свое жилище самостоятельно.
— Огонь ликвидирован на площади семи квадратных метров в квартире на третьем этаже, также частично повреждена оконная рама балкона на четвертом этаже, — сообщили в МЧС по Башкирии.
На месте работает дознаватель ведомства, чтобы установить причины пожара.
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