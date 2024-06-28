Защита мужа «королевы марафонов» обжаловала его розыск во время боевых действий

Так, госпожа Блиновская не согласилась с суммой налоговых недоимок, которая с учетом пеней и штрафов увеличилась почти до 1,5 млрд руб. Также она считает излишним последний пункт обвинения. По совокупности вмененных преступлений ей грозит внушительный срок (только ст. 187 УК РФ предусматривает до шести лет колонии). Однако, как мать четверых несовершеннолетних детей, впервые привлеченная к уголовной ответственности, она вправе рассчитывать на отсрочку исполнения приговора. В начале июня Елена Блиновская подала иск в столичный арбитраж о признании ее банкротом.