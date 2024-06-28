Защита мужа «королевы марафонов» обжаловала его розыск во время боевых действий

О том, что 41-летний Алексей Блиновский, которого следствие считает пособником супруги в уклонении от уплаты налогов на сумму более 906 млн руб., объявлен в розыск, стало известно из базы данных МВД России. По данным СМИ, причиной этого стала неявка фигуранта к следователю для ознакомления с материалами дела, о завершении расследования которого стало известно 23 марта.
Как заявила «Ъ» адвокат Блиновского Юлия Новичкова, местонахождение ее подзащитного следствию прекрасно известно, а сам он «ни от кого не скрывается».
Госпожа Новичкова сообщила, что контракт с Минобороны на участие в СВО Алексей Блиновский заключил 14 марта. Однако, ходатайство войсковой части о приостановлении расследования в отношении Блиновского, по сведениям адвоката, было направлено в ГСУ СКР только в июне. Это, по словам госпожи Новичковой, было связано с тем, что Алексею Блиновскому требовалось зарекомендовать себя по службе.
«Также, насколько мне известно, расположенная в ДНР войсковая часть решила подать ходатайство уже после вступления в силу закона, которым были внесены изменения в УК и УПК (они прописывают порядок приостановления и прекращения уголовных дел в связи с призывом подозреваемого или обвиняемого на военную службу в период мобилизации или в военное время либо заключения с ним контракта.— “Ъ”). Вносить документы до рассмотрения законопроекта, наверное, там посчитали бессмысленным», — предположила адвокат.
Она назвала необоснованным объявление господина Блиновского в федеральный розыск, отметив, что «следствие знает, где он находится». Как утверждает госпожа Новичкова, ранее избранную меру пресечения Алексей Блиновский не нарушал, поскольку избранный ему запрет определенных действий не предполагал запрета покидать место жительство (это обычно подразумевает подписка о невыезде) или же заключать контракт.
Юлия Новичкова подчеркнула, что следствие до сегодняшнего дня не оспорило в суде заключенный господином Блиновским с Минобороны контракт, а раз так, то он действует.
Ранее, в апреле, Алексей Блиновский записал адресованное главе СКР Александру Бастрыкину видеообращение о том, что следователи угрожают ему расторжением контракта с Минобороны, и попросил его помощи. В мае источник «РИА Новости» утверждал, что, оказавшись в зоне СВО, Алексей Блиновский фактически укрылся в подразделении и отказался принимать участие в боевых действиях.
А 28 июня сослуживец Алексея Блиновского Эльман Пашаев, лишенный статуса адвоката и известный защитой актера Михаила Ефремова, сообщил, что с мая они оба служат в штурмовом подразделении 5-й отдельной мотострелковой бригады и участвуют в боях под Красногоровкой.
42-летняя Елена Блиновская, блогер и автор «Марафона желаний», с апреля 2023 года находилась под домашним арестом, а в январе текущего года была переведена в СИЗО из-за нарушения избранной ей меры пресечения. Ей вменяется в вину уклонение от уплаты налогов физлицом в 2019—2021 годах на сумму свыше 906 млн руб. (ч. 2 ст. 198 УК РФ), легализация более 700 млн руб. (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 187 УК РФ). Свою вину фигурантка, которая в начале следствия написала явку с повинной, к концу расследования признала частично.
Так, госпожа Блиновская не согласилась с суммой налоговых недоимок, которая с учетом пеней и штрафов увеличилась почти до 1,5 млрд руб. Также она считает излишним последний пункт обвинения. По совокупности вмененных преступлений ей грозит внушительный срок (только ст. 187 УК РФ предусматривает до шести лет колонии). Однако, как мать четверых несовершеннолетних детей, впервые привлеченная к уголовной ответственности, она вправе рассчитывать на отсрочку исполнения приговора. В начале июня Елена Блиновская подала иск в столичный арбитраж о признании ее банкротом.
Что же касается Алексея Блиновского, то вину в пособничестве в совершении женой преступлений он никогда не признавал.
Как сообщила «Ъ» адвокат госпожи Блиновской Наталья Сальникова, ее подзащитная уже ознакомились с материалами дела. Защита планирует завершить процедуру на следующей неделе. После этого прокуратура утвердит обвинительное заключение, дело направят в суд. Дело Алексея Блиновского и вовсе может быть прекращено. Для этого, например, ему нужно получить госнаграду за участие в СВО.
Налоговый юрист Елены Блиновской Иван Морозов рассказал, что на сегодняшний момент его доверительница погасила 210 млн руб. налоговых недоимок, в том числе за счет проданной в Москве квартиры отца стоимостью 70 млн руб.
Оперативно получить комментарии в СКР не удалось.