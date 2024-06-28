В Башкирии похоронили погибшего на СВО 25-летнего добровольца

Известно, что молодой человек с 18 лет хотел начать служить в армии, однако здоровье не позволяло осуществить мечту. Сельчанин после начала спецоперации не смог оставаться в стороне и отправился на СВО в качестве добровольца, подписав контракт с Минобороны. До своего дня рождения Руслан Абдрахманов не дожил несколько месяцев: в августе ему исполнилось бы 26.