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В Башкирии похоронили погибшего на СВО 25-летнего добровольца

В Башкирии простились с бойцом СВО Русланом Абдрахмановым.

Источник: Комсомольская правда

В деревне Кальчирбураново Аургазинского района простились с 25-летним участником СВО Русланом Абдрахмановым. Молодой человек погиб во время боевых действий.

Известно, что молодой человек с 18 лет хотел начать служить в армии, однако здоровье не позволяло осуществить мечту. Сельчанин после начала спецоперации не смог оставаться в стороне и отправился на СВО в качестве добровольца, подписав контракт с Минобороны. До своего дня рождения Руслан Абдрахманов не дожил несколько месяцев: в августе ему исполнилось бы 26.

— Он пал смертью храбрых. Уверен, что в памяти каждого, кто знал его, будут жить только добрые воспоминания о нем, — сказал глава района Арслан Шагаретдинов.

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