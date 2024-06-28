Суд в Абхазии арестовал всех шестерых подозреваемых в стрельбе на границе с РФ

Как сообщал ранее министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут, автомобиль с братьями Дауром и Игорем Камлиями преследовался вторым автомобилем, в котором находились трое задержанных. Нападавшие нагнали автомобиль с братьями и произвели по нему 27 выстрелов из автомата Калашникова. Министр не уточнил, кто из шестерых находился в автомобиле. Известно, что остальные были задержаны за пособничество.