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Суд в Абхазии арестовал всех шестерых подозреваемых в стрельбе на границе с РФ

Суд Гагрского района Абхазии арестовал шестерых участников стрельбы, которая произошла на границе с Россией 23 июня. Как сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру, на два месяца арестованы Беслан и Аслан Какалии, Беслан и Батал Годжуа, Константин и Игорь Чаговцы. В результате инцидента на КПП «Псоу» погиб прохожий, а еще три человека получили ранения.

Источник: AP 2023

Как сообщал ранее министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут, автомобиль с братьями Дауром и Игорем Камлиями преследовался вторым автомобилем, в котором находились трое задержанных. Нападавшие нагнали автомобиль с братьями и произвели по нему 27 выстрелов из автомата Калашникова. Министр не уточнил, кто из шестерых находился в автомобиле. Известно, что остальные были задержаны за пособничество.

«Эксперты подтверждают, что велась беспорядочная стрельба, после которой стрелявшие покинули автомобиль и двинулись в сторону поселка, где их ждала вторая машина, которая отвезла их с места преступления», — рассказал господин Киут (цитата по ТАСС).

В результате стрельбы был ранен Даур Камлия, погиб один случайный прохожий и пострадали еще двое. Среди пострадавших — одна несовершеннолетняя. После перестрелки нападавшие покинули автомобиль и направились в сторону поселка, где их уже ждала вторая машина.

Прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело по факту убийства общеопасным способом и незаконного оборота огнестрельного оружия. Как сообщал Роберт Киут, причиной перестрелки стал «давний имущественный конфликт».

Даур Камлия, раненный во время стрельбы, находится в больнице Гагрского района. Как сообщили ТАСС в районной прокуратуре, Игорь Камлия после стрельбы перешел границу с Россией. Однако его задержали и передали правоохранительным органам Абхазии 25 июня. Сейчас он содержится в ИВС.

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