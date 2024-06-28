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В Самаре при пожаре в жилом доме погиб ребенок

САМАРА, 28 июн — РИА Новости. Пожар произошел в частично расселенном жилом доме в Кировском районе Самары, в результате погиб ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Самарской области.

Источник: © РИА Новости

Информация о пожаре в частично расселенном многоквартирном доме на улице Дальневосточной, 31 в Самаре поступила в МЧС в 17.29 (16.29 мск). Пожарно-спасательные подразделения работали по повышенному рангу вызова. Для ликвидации привлекались 52 человека и 14 единиц техники, включая от МЧС России 33 человека и девять единиц техники.

«В 19.34 (18.34 мск) пожар ликвидирован на площади 150 квадратных метров. В результате пожара погиб ребенок. Пострадавших нет», — говорится в сообщении МЧС.

Прокуратура Самары организовала проверку по факту возгорания, а также взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки. Как сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале, надзорное ведомство проверит, как соблюдаются организацией, обслуживающей дом, требования законодательства о пожарной безопасности.

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