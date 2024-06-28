Два человека утонули в нижегородских озерах 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о происшествии на Селикатном озере в Нижнем Новгороде поступило шестом часу вечера. Там, в необорудованном для купания месте, утонул мужчина 2003 года рождения.
Второй случай произошел в семь часов вечера на озере Светлоярское. Там также в необорудованном для купания месте утонул мужчина 2004 года рождения.
На места трагедий выдвинулись водолазы аварийно-спасательного отряда Нижнего Новгорода.