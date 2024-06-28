Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека утонули в нижегородских озерах 28 июня

Они купались в необорудованных местах.

Два человека утонули в нижегородских озерах 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о происшествии на Селикатном озере в Нижнем Новгороде поступило шестом часу вечера. Там, в необорудованном для купания месте, утонул мужчина 2003 года рождения.

Второй случай произошел в семь часов вечера на озере Светлоярское. Там также в необорудованном для купания месте утонул мужчина 2004 года рождения.

На места трагедий выдвинулись водолазы аварийно-спасательного отряда Нижнего Новгорода.