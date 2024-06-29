Балхаш остался без воды в 40-градусную жару

«Изоляторы восстановлены, трансформатор запущен, проводятся работы по заполнению трёх скважин, параллельно работают бригады на двух скважинах, одну скважину уже восстановили. На город вода по правой ветке уже подана, стабилизация по правой ветке, будем подавать по левой ветке», — сказал аким Балхаша Сапар Сатаев.