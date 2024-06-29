Только саранчи нам и не хватало: Прожорливые насекомые атакуют Молдову, уничтожая всё на своём пути — мнения экспертов

Давненько у нас не было такой напасти, как саранча. Недавно Национальное агентство по пищевой безопасности продуктов (НАБПП, ANSA) сообщило, что два очага этих насекомых были выявлены в населённых пунктах Кайраклия Тараклийского района и Копчак Чадыр-Лунгского района. Вредители атаковали пастбища, лесополосы и другую растительность.
В связи с этим были созваны комиссии по чрезвычайным ситуациям, которые приняли решение о выделении финансовых средств для уничтожения саранчи.
В указанных населённых пунктах саранча поразила более 1 000 га. Главный инспектор ANSA Ольга Мош рассказала, что в ходе обследования определили радиус распространения насекомых. Опрыскивание полей и лесополос ведётся круглые сутки.
«По радиусу обработали, чтобы не дать саранче двигаться дальше. Сложность в том, что обработать лесополосы дронами невозможно, нет техники, поэтому с двух сторон работали виноградными опрыскивателями».
Инспектор пояснила, что нашествие саранчи в этом году вызвали жара и мощные дожди, сообщил t.me/gagauznewsmd.
В беседе с корреспондентом «КП» в Молдове доктор сельскохозяйственных наук, профессор, исследователь, научный сотрудник НИИ полевых культур «Селекция» Борис Боинчан подтвердил, что в этом году для размножения саранчи создались благоприятные условия.
— Во второй половине 70-х годов это была целая трагедия. Саранча покрывала поля плотным слоем настолько сильно, что машины не могли проехать — буксовали. Появление саранчи тесно связано с упрощением земледелия, уменьшения биоразнообразия, сокращения выращиваемых культур. Чем их больше в рамках севооборота, тем меньше опасность появления таких проблем. Саранча — это такой вредитель, что всё съедает на своём пути. Для её размножения сложились благоприятные климатические условия, этого тоже не надо сбрасывать со счетов, и это может быть первоочередная причина. Жара и влага. В этом году погода такова, что растения почти на месяц опережают рост и развитие.
По словам Б. Боинчана, сейчас с саранчой можно бороться только методами уничтожения, а в принципе такие ситуации можно предупреждать — улучшать состояние почв и способствовать развитию биоразнообразия. У каждого вредителя есть антиподы. В природе все гармонично и уравновешено, но поскольку это равновесие давно нарушено и возникают критические ситуации. Это касается не только саранчи.
В беседе с корреспондентом «КП» в Молдове, председатель колхоза «Победа» села Копчак Николай Драган рассказал, что работы по ликвидации очагов саранчи, ведутся круглые сутки.
— Очаги появления саранчи находятся в камышах, рядом с пастбищем, оттуда она переходит на поля, — говорит Н. Драган. — Мы опрыскиваем поражённые участки и ночью, и днём. И вот сейчас агроном сообщил, что обнаружен ещё один небольшой очаг. Будем советоваться со специалистами и ликвидировать. Рядом поле с подсолнечником, сейчас туда заходить трактором невозможно. Мы заказываем дроны. Сотрудники ANSA постоянно нас консультируют, приезжает руководитель сельскохозяйственного управления Гагаузии, но все работы оплачиваются за наш счёт. Всё документируется, и мы надеемся, что нам компенсируют затраты. Работы по ликвидации саранчи обходятся очень дорого. Нам сказали, что замечено сразу четыре вида этих насекомых, они спариваются, размножаются… Вначале особи выглядят, как кузнечики, а через неделю они становятся огромными и опасными.
По словам председателя колхоза, хоть саранча была замечена на больших территориях, подсчитывать ущерб пока рано. На некоторых участках её ликвидировали своевременно, и культуры могут восстановиться. Пока насекомые больше сосредоточены на камыше и сорняках — они более сочные.
— Лет семь назад на этом же самом участке, в камышах, тоже образовался очаг саранчи, вспоминает Н. Драган. — Нашествие было стремительным, буквально за один день было полностью уничтожено около 70 гектаров кукурузы — остались только стебли. Надеемся, что сейчас мы справимся с этой бедой. У нас и из-за погоды проблем хватает. Благо, прошли ливни и поля преобразились. На озимую пшеницу, ячмень, горох дожди уже не повлияли, слишком поздно. А вот кукуруза и подсолнечник ожили. Но дождь опять нужен. Вчера на солнце жара — 44 градуса, конечно, она сказывается на развитии растений.
В общем, урожай уже не такой, как ожидали. Ячмень в «Победе» уже убрали — около 25 центнеров с гектара из 35−40 ожидаемых. Горох побил град, поэтому средняя урожайность около 15 центнеров с га, хотя прогнозы были хорошие. Озимую пшеницу только начали убирать, но уже видно, что надежды не оправдаются, пока колхозники рассчитывают хотя бы на 25−30 центнеров с гектара.
По большому счёту, с погодой у нас так, как хотелось бы. И вот на фоне зноя, града и ураганов, ещё и саранча завелась. Теперь важно, держать ситуацию под контролем.