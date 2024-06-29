Только саранчи нам и не хватало: Прожорливые насекомые атакуют Молдову, уничтожая всё на своём пути — мнения экспертов

— Очаги появления саранчи находятся в камышах, рядом с пастбищем, оттуда она переходит на поля, — говорит Н. Драган. — Мы опрыскиваем поражённые участки и ночью, и днём. И вот сейчас агроном сообщил, что обнаружен ещё один небольшой очаг. Будем советоваться со специалистами и ликвидировать. Рядом поле с подсолнечником, сейчас туда заходить трактором невозможно. Мы заказываем дроны. Сотрудники ANSA постоянно нас консультируют, приезжает руководитель сельскохозяйственного управления Гагаузии, но все работы оплачиваются за наш счёт. Всё документируется, и мы надеемся, что нам компенсируют затраты. Работы по ликвидации саранчи обходятся очень дорого. Нам сказали, что замечено сразу четыре вида этих насекомых, они спариваются, размножаются… Вначале особи выглядят, как кузнечики, а через неделю они становятся огромными и опасными.