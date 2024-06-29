Во Владивостоке седан врезался в припаркованный лимузин

Во Владивостоке в ночь на 29 июня произошло ДТП с участием «праздничного» автомобиля. В районе Выселковой седан врезался в лимузин, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на службу аварийных комиссаров «Автогарант».
В районе Выселковой водитель автомобиля Toyota Mark ll перестраивался на дороге и в этот момент врезался в Cadillac. Лимузин же в это время был припаркован из-за неисправности.
В аварии пострадали четыре человека: это водитель и три пассажира седана, всех доставили в больницу.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что во Владивостоке произошла массовая авария с участием девяти машин, в которой пострадали четыре человека.
Китайский грузовик протаранил восемь автомобилей. По предварительным данным, у ТС отказали тормоза.