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Во Владивостоке седан врезался в припаркованный лимузин

В аварии в районе Выселковой пострадали четыре человека.

Источник: Соцсети

Во Владивостоке в ночь на 29 июня произошло ДТП с участием «праздничного» автомобиля. В районе Выселковой седан врезался в лимузин, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на службу аварийных комиссаров «Автогарант».

В районе Выселковой водитель автомобиля Toyota Mark ll перестраивался на дороге и в этот момент врезался в Cadillac. Лимузин же в это время был припаркован из-за неисправности.

В аварии пострадали четыре человека: это водитель и три пассажира седана, всех доставили в больницу.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что во Владивостоке произошла массовая авария с участием девяти машин, в которой пострадали четыре человека.

Китайский грузовик протаранил восемь автомобилей. По предварительным данным, у ТС отказали тормоза.