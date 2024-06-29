Живущая с ребёнком в гараже женщина из Приморья обратилась к Бастрыкину

Председатель Следкома России поручил и. о. руководителя СУ СКР по Приморью Евгению Касьянникову доложить о следственных действиях по уголовному делу, которые сейчас расследуют в регионе. Также Александр Бастрыкин потребовал как можно скорее направить дело в суд и предоставить доклад об этом.