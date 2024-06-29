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Живущая с ребёнком в гараже женщина из Приморья обратилась к Бастрыкину

Опасный многоквартирный дом не признают аварийным.

Женщина из села Новопокровка Приморского края попросила помощи у председателя Следкома России Александра Бастрыкина — она вынуждена жить с маленьким ребёнком в гараже из-за аварийного состояния дома, сообщили в Telegram-канале Информационного центра СУ СКР по региону.

Многоквартирный дом 1924 года постройки после наводнения 1989 года сняли с баланса администрации. Также утеряны архивные документы на дом, он не числится в реестре муниципальной собственности. Жильцам отказывают в признании здания аварийным, несмотря на разрушение фундамента, трещины в стенах, деформации балок.

Обратившаяся к Бастрыкину женщина — жена участника СВО. Её заявления в другие инстанции не принесли результатов.

Председатель Следкома России поручил и. о. руководителя СУ СКР по Приморью Евгению Касьянникову доложить о следственных действиях по уголовному делу, которые сейчас расследуют в регионе. Также Александр Бастрыкин потребовал как можно скорее направить дело в суд и предоставить доклад об этом.