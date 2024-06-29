В Башкирии сильные дожди вызвали подтопления дворов и переливы воды.

Накануне в Башкирии прошли сильные дожди с грозами и порывами ветра до 20−25 м/с. В МЧС Башкортостан в круглосуточном режиме работает оперативный штаб контроля прохождения в республике опасных и неблагоприятных погодных явлений и принятия оперативных мер.
По сообщению МЧС республики, 28 июня в центральной и юго-восточной части региона отмечались дожди от небольших до сильных, в Зилаирском районе за сутки уровень осадков составил до 40 мм, максимальные порывы ветра в Бакалинском районе достигали 17 м/с.
В результате порывов ветра вчера с 20:00 часов в деревнях Нордовка, Тихоновка, Даниловка, Дмитриевка, Варварино и Петропавловка Мелеузовского района частично нарушилось электроснабжение, в зону отключения попали 522 дома. Бригада МРЭС в 22:30 часов электроснабжение полностью восстановила.
Также в результате порывов ветра было частично нарушено электроснабжение в сёлах Ермолаево и Бахмут Куюргазинского района, без света остались 52 дома. Специалисты МРЭС сегодня 29 июня в 5:00 часов электроснабжение полностью восстановили.
В штабе отработаны обращения жителей по отведению скопившихся дождевых вод с трёх частных дворов в селе Аскарово Абзелиловского района. В течение двух часов работа была завершена, вода ушла.
Также обратились жители Сибая с просьбой отвести скопившиеся дождевые воды с четырёх участков частных территорий. Проблема устранена за три часа.
Кроме этого, специалисты отвели дождевые воды с одного участка частной территории и откачали воды с цокольного этажа в Ишимбае.
Сегодня в деревне Озёрное Абзелиловского района с 1:30 часов в результате продолжительного дождя начался перелив через участок автодороги Озёрное — Кусимовский рудник. На место выехала оперативная группа МЧС Башкортостан, спасатели и глава администрации района. После оценки обстановки сразу же проведено оповещение населения путём подворового обхода. Для эвакуации жителей подготовлено четыре автобуса и пункт временного размещения. Для прохождения воды и минимизации последствий организована работа двух экскаваторов, которые провели отсыпку края дорожного полотна для исключения перелива воды в сторону жилых домов.
Дождевым паводком в населённом пункте подтоплено 94 придомовые территории, жилые дома не затоплены. Ведутся работы по оборудованию прорана (траншеи) на участке автодороги для пропуска дождевых вод.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.