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Над четырьмя регионами за ночь уничтожили шесть БПЛА

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российские системы ПВО минувшей ночью сбили шесть украинских беспилотников в небе над Тверской, Брянской, Белгородской областями и Крымом, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Тверской области, один БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и два БПЛА над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.