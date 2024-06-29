Над четырьмя регионами за ночь уничтожили шесть БПЛА

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Тверской области, один БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и два БПЛА над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.