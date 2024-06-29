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В Алматы тушат пожар в двухэтажном магазине

Алматы. 29 июня. КазТАГ — В Алматы тушат пожар в двухэтажном магазине, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

Источник: КазТАГ

«В эти минуты огнеборцы Алматы тушат загорание двухэтажного магазина Ауэзовского района», — говорится в сообщении.

Обстоятельства инцидента уточняются. Штаб МЧС опубликовал видео тушения пожара.

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